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Роскосмос подготовит белорусского космонавта-исследователя для полета на МКС за два года
Технологии
Роскосмос подготовит белорусского космонавта-исследователя для полета на МКС за два года
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 4 ноября. Подготовка белорусского космонавта-исследователя к полету на Международную космическую станцию (МКС) займет два года. Об этом сообщил источник в российской ракетно-космической отрасли.

В сообщении отмечается, что Национальной академии наук Белоруссии для начала предстоит разработать программу научных экспериментов на орбите, передает ТАСС.

«Роскосмос предложил белорусской стороне подготовить космонавта-исследователя. Для этого потребуется серьезная подготовка, которая займет два года», — подчеркнул собеседник агентства, добавив, что консультации по линии Центра подготовки космонавтов уже идут.

Ранее российский лидер Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства заявил, что Москва готова включить белорусского космонавта в состав экипажа МКС.

Также сообщалось, что члены экспедиции МКС Антон Шкаплеров и Петр Дубов записали видеообращение с орбиты, поздравив россиян с Днем народного единства, передает «Царьград».

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