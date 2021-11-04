Путин заявил о готовности России и Белоруссии работать над содержанием Союзного государства

Севастополь, 4 ноября. Москва и Минск продолжат работу по наполнению Союзного государства новым содержанием. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Лидер выступал на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства. По его словам, в рамках инициативы стороны будут укреплять интеграционное взаимодействие. Это позволит повысить уровень жизни граждан России и Белоруссии.

«Безусловно, будем продолжать целенаправленную работу по наполнению Союзного государства новым содержанием для полного раскрытия его созидательного потенциала», — сказал Путин.

Ранее стало известно, что Владимир Путин и Александр Лукашенко поставили подписи под интеграционным декретом. Документ утверждает 28 союзных программ.