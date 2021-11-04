Лукашенко намерен создать медиахолдинг Союзного государства России и Белоруссии

Минск, 4 ноября. Белорусский президент Александр Лукашенко предложил сформировать медиахолдинг Союзного государства. С такой инициативой политик выступил во время заседания Высшего госсовета Союзного государства.

По его словам, в союзных СМИ необходимо провести «серьезную реформу».

«Думаю, мы могли бы создать, как предлагают специалисты, медиахолдинг Союзного государства. А те деньги, пусть даже небольшие, не размазывать по существующим газетам, журналам, Telegram-каналам и прочим ютьюбам, а собрав их в кулак эти деньги, на эти деньги создать соответствующую группу, медиахолдинг, как модно сейчас говорить, и рассказывать о том, что происходит», — сказал президент на заседании.

Белорусский лидер подчеркнул, что в республике уже начали работу по взаимодействию со специалистами из России.

Как стало известно ранее, президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили новую Военную доктрину Союзного государства.