Первой экранизации «Гарри Поттера» исполнилось 20 лет

Лондон, 4 ноября. Первая экранизация произведения британской писательницы Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере вышла ровно 20 лет назад. Мировая премьера ленты состоялась 4 ноября 2001 года.

Кинофраншиза по книгам Роулинг стартовала с фильма «Гарри Поттер и философский камень». По сюжету десятилетний Поттер живет у дяди и тети, взявших его на воспитание после смерти родителей. Родственники ни во что не ставят мальчика и постоянно наказывают.

Жизнь героя кардинально меняется в 11-й день рождения, когда он получает письмо из Хогвартса. Поттер отправляется в школу магии, где встречается с новыми друзьями и приключениями. Кроме того, ребенок получает ключ к разгадке тайны смерти своих родителей.

Режиссером первого фильма о Гарри Поттере выступил Крис Коламбус. Он пригласил на роль профессора Северуса Снейпа Алана Рикмана и сомневался, что актер согласится участвовать в проекте, но артист дал положительный ответ.