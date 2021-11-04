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Первой экранизации «Гарри Поттера» исполнилось 20 лет

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 18:49
Общество
Первой экранизации «Гарри Поттера» исполнилось 20 лет
Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Лондон, 4 ноября. Первая экранизация произведения британской писательницы Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере вышла ровно 20 лет назад. Мировая премьера ленты состоялась 4 ноября 2001 года.

Кинофраншиза по книгам Роулинг стартовала с фильма «Гарри Поттер и философский камень». По сюжету десятилетний Поттер живет у дяди и тети, взявших его на воспитание после смерти родителей. Родственники ни во что не ставят мальчика и постоянно наказывают.

Жизнь героя кардинально меняется в 11-й день рождения, когда он получает письмо из Хогвартса. Поттер отправляется в школу магии, где встречается с новыми друзьями и приключениями. Кроме того, ребенок получает ключ к разгадке тайны смерти своих родителей.

Режиссером первого фильма о Гарри Поттере выступил Крис Коламбус. Он пригласил на роль профессора Северуса Снейпа Алана Рикмана и сомневался, что актер согласится участвовать в проекте, но артист дал положительный ответ.

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Гарри Поттер фильм роулинг экранизация
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