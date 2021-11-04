Экс-форвард сборной Англии Оуэн поделился ожиданиями от матча «Лестер» — «Спартак»

Лестер, 4 ноября. Бывший форвард «Ливерпуля» и сборной Англии Майкл Оуэн спрогнозировал результат предстоящего матча Лиги Европы, в котором «Лестер Сити» примет «Спартак».

Чемпион и обладатель Кубка Англии Майкл Оуэн считает, что «Лестер» добьется победы над московским «Спартаком» в домашнем поединке Лиги Европы, который пройдет 4 ноября. Об этом экс-форвард «Ливерпуля» рассказал Betvictor.

«Группа очень равная и конкурентная, поэтому «Лестеру» крайне важно взять три очка, чтобы приблизиться к квалификации в плей-офф. Я ожидаю счет 2:0 в пользу «Лестера», — заметил Оуэн.

Матч «Лестер» — «Спартак» начнется в 23 часа по московскому времени. Игра еврокубкового турнира пройдет на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс». В прямом эфире поединок покажет телеканал «Матч ТВ».

Ранее тренер «Лестера» Брендан Роджерс заявил, что рассчитывает взять три очка в матче со «Спартаком». Первая встреча команд завершилась волевой победой гостей со счетом 4:3.