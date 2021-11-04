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Пресс-секретарь Зеленского Никифоров осудил Лероса за оскорбление президента Украины
Политика
Пресс-секретарь Зеленского Никифоров осудил Лероса за оскорбление президента Украины
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 4 ноября. Депутат Верховной рады Украины Гео Лерос полностью себя дискредитировал, когда показал неприличный жест президенту Владимиру Зеленскому. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Украинский парламентарий во время выступления в Верховной раде начал публично оскорблять главу государства. После того, как политику отключили микрофон, он показал средний палец Зеленскому.

«Человек себя полностью дискредитировал», — сказал Никифоров, комментируя инцидент.

Ранее стало известно, что за Владимира Зеленского вступились депутаты пропрезидентской фракции «Слуга народа». Они потребовали от регламентного комитета парламента оценить действия Гео Лероса и вынести решение о наказании.

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