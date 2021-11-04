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Лукашенко расстроился, что Путин не пригласил его в Севастополь в День народного единства

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 18:45
Общество
Лукашенко расстроился, что Путин не пригласил его в Севастополь в День народного единства
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Севастополь, 4 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетовал, что российский лидер Владимир Путин не пригласил его в Севастополь на празднование Дня народного единства.

Путин прибыл в Севастополь, откуда принимает участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства в режиме онлайн. В ходе мероприятия Лукашенко пожаловался, что российский лидер не пригласил его в Крым.

Президент Белоруссии попросил Путина взять его с собой в Санкт-Петербург, пригласив в свою очередь главу российского государства в республику. Заседание Высшего госсовета Союзного государства стартовало в формате видеоконференции 4 ноября.

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