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Путин и Лукашенко утвердили новую Военную доктрину Союзного государства
Армия
Путин и Лукашенко утвердили новую Военную доктрину Союзного государства
ФБА «Экономика сегодня»

Сочи, 4 ноября. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили 28 союзных программ, а также новую Военную доктрину Союзного государства.

Церемония подписания состоялась на заседании Высшего госсовета Союзного государства (СГ), которое прошло в режиме видеоконференции. Лидеры России и Белоруссии подписали интеграционный декрет Союзного государства, который утверждает 28 совместных программ. Также президенты утвердили новую военную доктрину и приняли концепцию миграционной политики.

После церемонии подписания Лукашенко обратился к членам Высшего госсовета Союзного государства, а также правительств Белоруссии и России с просьбой обеспечить практическую реализацию утвержденных союзных программ.

Новая Военная доктрина Союзного государства была разработана на фоне растущей военной активности НАТО у границ России и Белоруссии, а также непрекращающегося политического и экономического давления со стороны Запада. Как ранее сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, недружественные действия Запада заставили Москву и Минск принимать совместные ответные меры.

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