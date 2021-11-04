Посольство Катара в Эфиопии призвало граждан покинуть страну

Аддис-Абеба, 4 ноября. Посольство Катара в Эфиопии призвало всех граждан эмирата проявлять максимальную осторожность и покинуть страну в ближайшее время.

Официальную Доху беспокоит ухудшение уровня безопасности после заявления представителя движения «Народный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ) Гетачеу Реда о заключении союза вооруженных формирований «Сил обороны Тыграя» (TDF) и «Армии освобождения Оромо» (OLA) ради захвата столицы африканского государства.

تعميم سفارة دولة قطر باديس ابابا لجميع المواطنين القطريين المتواجدين بجمهورية #إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. pic.twitter.com/7FWi0reSRi — QatarEmbassyEthiopia (@QatarEmbassyADD) November 3, 2021

Озвученные сепаратистами планы привели к введению правительством режима чрезвычайной ситуации в стране. Премьер-министр Абий Ахмед призвал всех боеспособных граждан помочь национальной армии с защитой городов, деревень и мирного населения республики.

Ранее сотрудники посольства России в Эфиопии предупредили сограждан об ухудшении обстановки в африканском государстве и посоветовали временно отказаться от посещения региона без крайней необходимости. С подобным заявлением выступили представители внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Америки.