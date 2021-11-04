Ливанский премьер призвал министра информации уйти в отставку после скандала с Эр-Риядом

Бейрут, 4 ноября. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати вновь намеком попросил министра информации Джорджа Кордахи подать в отставку после скандала вокруг его заявления касательно войны в Йемене.

«Я призываю министра информации прислушаться к своей совести, занять позицию, которая должна быть занята, и отдать приоритет национальным интересам», — сказал Микати, подчеркнув решимость властей республики урегулировать отношения с аравийскими монархиями.

Ранее премьер уже обращался с подобной просьбой к Кордахи в личной беседе. Теперь он сделал заявление публично, но при этом формулировка осталась столь же уклончивой — прямого призыва к отставке министра информации Микати не сделал ни тогда, ни теперь.

#News Lebanese PM suggests minister should resign over GCC rift https://t.co/Sxlzyi28MT — Umair Akbar  (@akbarth3great) November 4, 2021

Кордахи пока не комментировал последнее выступление главы правительства. В начале конфликта он наотрез отказался рассматривать возможность своего ухода с поста, подчеркнув, что его слова являлись исключительно личным мнением и не отражают официальную позицию Ливана. Но несколько дней назад министр заявил, что для дальнейших решений по этому вопросу дождется возвращения Микати из Глазго.

Скандал разразился после публикации интервью, которое Кордахи дал еще до вступления в должность главы министерства. Касаясь гражданской войны в Йемене, он назвал действия хуситов из движения «Ансар Аллах», союзником которого является Тегеран, защитой от внешней агрессии. Это было воспринято как оскорбление Саудовской Аравией и ее союзниками по арабской коалиции, которые с 2015 года ведут борьбу с повстанцами на стороне правительства Мансура Хади.

More significant than the diplomatic crisis is the halt to trade. Last year Saudi Arabia accounted for 6% of Lebanon's exports, worth more than $200m. Losing access to that market is a big blow to an economy already in a death spiral. https://t.co/b1TKpsuLmB — Gregg Carlstrom (@glcarlstrom) October 30, 2021

Аравийские монархии выслали ливанских послов и отозвали своих. Также Эр-Рияд окончательно прекратил торговое сообщение с Бейрутом, которое в последние годы и так сокращалось из-за роста влияния проиранского исламистского движения «Хезболла». Несмотря на то, что сторонники этого движения одобрили слова Кордахи, остальные депутаты и чиновники восприняли разрыв крайне болезненно, поскольку ливанский экспорт в Саудовскую Аравию и денежные переводы работающих там мигрантов составляют значительную долю ВВП республики.

Official: Minister of Information George Kordahi is not going to resign after Saudi provocations.

"Dignity does not resign".

#الكرامه_ما_بتستقيل pic.twitter.com/U8AleB8jPH — Fouad Badr (@fouadbadr21) October 31, 2021

Конфликт нарушил планы Микати, который ранее пытался сблизиться с государствами Персидского залива и заручиться их помощью для выхода из финансового кризиса. В ходе визита в Глазго премьер встретился с высокопоставленными лицами некоторых стран, попросив их приложить дипломатические усилия и содействовать разрядке напряженности в отношениях Бейрута и Эр-Рияда. Наиболее активно эту идею поддержал Катар, предложив свое посредничество и выразив готовность направить своего главу МИД в Ливан.