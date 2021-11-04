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Вдова Александра Абдулова была музой певца Трофима
Шоу-бизнес
Вдова Александра Абдулова была музой певца Трофима
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov

Москва, 4 ноября. Заслуженный артист России Сергей Трофимов (Трофим) посвятил несколько песен своей бывшей возлюбленной Юлии Мешиной, которая ныне является вдовой актера Александра Абдулова.

Первой женой Трофима была поклонница Наталья, она родила ему дочь Анну. Именно ребенок удерживал мужчину от разрыва с супругой. Спасти семью певец пытался 15 лет, потому что не хотел оставлять ее без поддержки. И только другая женщина показала артисту — так продолжаться больше не может. Речь идет о Юлии Мешиной, которая тогда работала офис-менеджером с продюсером Земфиры.

«Именно ей в 2001 году Трофим посвятил песню «Снегири». Точно знаю, что строки: «Я сегодня ночевал с женщиной любимою» — это про Юлю. У них была тайная любовь», — делилась ее подруга Елена, пишет «СтарХит».

К сожалению, Трофим осознавал, что с Юлей они сильно разные, поэтому он так на ней и не женился. Вскоре после расставания она стала супругой Александра Абдулова. Но прожить долгую и счастливую жизнь вместе им было не суждено — актер скончался спустя два года после свадьбы.

Сам же исполнитель встретил танцовщицу Анастасию Никишину, которая завладела его сердцем. Он оставил все имущество первой супруге Наталье, и та согласилась дать ему развод. Во втором браке у исполнителя родились сын Иван и дочь Лиза.

Ранее приятельницы певицы Пелагеи заявили, что хоккеист Иван Телегин мог жениться на Марии Гончар из-за беременности. Такой вывод они сделали исходя из обстоятельств его женитьбы на артистке.

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