Россия и Белоруссия утвердили 28 союзных программ

Минск, 4 ноября. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко утвердили союзные программы государств. Они подписали документы во время заседания Высшего госсовета Союзного государства.

Лукашенко поставил подпись под интеграционным декретом, утверждающим союзные программы с Россией. Их насчитывается 28.

«Подписываю. Я вижу, ваша подпись под декретом стоит, всех членов ВГС », — ск азал Лукашенко.

Заседание Госсовета проходит в дистанционном формате. Во время онлайн-встречи Владимир Путин подтвердил, что Россия продолжит поддерживать белорусский народ. Он подчеркнул: Москва и Минск будут сообща противостоять иностранному вмешательству.