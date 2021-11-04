Cандинистский фронт национального освобождения лидирует в опросах накануне выборов в Никарагуа

Манагуа, 4 ноября. Правящий в Никарагуа Cандинистский фронт национального освобождения (FSLN) получил 70,7% голосов в опросах общественного мнения за четыре дня до всеобщих выборов. Об этом сообщает агентство M&R Consultores.

Результаты исследования, проведенного с 16 по 23 октября, показывают, что большинство респондентов поддерживает кандидатов от FSLN и президента Даниэля Ортегу. Опрос также выявил стремление граждан Никарагуа к укреплению мира, стабильности и прогресса, а также их доверие по отношению к правительству Ортеги. Никарагуанцы выразили наибольшее одобрение способности властей разрешать проблемы и коммуницировать с населением.

El #FSLN arrasará con el 70.7% de los votos en las elecciones generales del 7 de noviembre, según el ejercicio de caja negra realizado por la firma M&R Consultores a nivel nacional y divulgada este miércoles. #Daniel2021 #MYR #Elecciones2021 pic.twitter.com/gL4j3I1McA — Radio La Primerísima (@laprimerisima) November 3, 2021

68,9% респондентов отметили, что через пять лет в Никарагуа будут дарить стабильность, безопасность и экономический прогресс. 79,3% признали улучшения после возвращения к власти сандинистов на выборах 2006 года. 71,1% опрошенных одобряют управление страной со стороны FSLN и ее представителей. 76,8% дали отличную оценку работе, проделанной Даниэлем Ортегой. Более 77% жителей Никарагуа считают, что сандинисты должны продолжить управление государством.

Encuestadora M&R en #Nicaragua difunde resultados respecto a la satisfacción de la sociedad con los servicios ofrecidos por el gobierno del #FSLN y otros parámetros como el trabajo del presidente Daniel Ortega, evaluado con 76.8 % de aceptación frente a las venideras elecciones. pic.twitter.com/7B99SvvyiN — Danay Galletti Hernández (@DanayGalletti) November 3, 2021

Кроме того, респонденты выразили высокий индекс удовлетворенности деятельностью Ортеги в десяти сферах, в том числе состоянием дорог, транспортным обслуживанием, электричеством в доме, питьевой водой, государственным образованием, качественным здравоохранением и бесплатными услугами, а также возможностями трудоустройства.

Всеобщие выборы

7 ноября в Никарагуа пройдут выборы президента, вице-президента, а также депутатов Национальной ассамблеи и парламента Центральной Америки (ПАРЛАСЕН). Более четырех миллионов избирателей отправятся к урнам для голосования.

В ходе предстоящих выборов действующий президент страны Даниэль Ортега, который пользуется большой популярностью среди никарагуанцев, планирует переизбраться на третий срок. Глава государства заявил, что его правление будет нацелено на борьбу с империалистическими тенденциями США.

С начала июня в стране произошли аресты оппозиционных политиков, некоторые из которых планировали выдвижение на выборы. Власти обвиняют задержанных в отмывании денег, государственной измене и заговоре.