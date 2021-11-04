Певица Вика Цыганова считает отказ Иосифу Кобзону причиной своего забвения

Москва, 4 ноября. Певица Вика Цыганова полагает, что ее проблемы на сцене начались из-за ныне покойного эстрадного исполнителя Иосифа Кобзона. По мнению артистки, певец затаил на нее обиду, когда она отказала ему в интимной связи.

Кобзон ушел из жизни в 2018 году, когда ему было 80 лет. Уже после смерти артиста Цыганова призналась, что он ее домогался. Например, она рассказывала об этом в интервью Лере Кудрявцевой на программе «Секрет на миллион». По словам певицы, исполнитель стучал в стену ее гостиничного номера и мешал спать, а когда она пошла к нему, открыл дверь в одном полотенце и пригласил на чай.

Цыганова ответила Кобзону отказом, сославшись на ревнивого мужа. Артистка считает, что именно это стало причиной возникших у нее впоследствии карьерных проблем. По словам певицы, об исполнителе нельзя говорить плохое даже после его смерти, иначе «прилетит».

«Да, конечно, 20 лет забвения, черная метка на телевидении», — поделилась Цыганова, отвечая на вопрос «Собеседника», «прилетело» ли ей.

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Как пояснила певица, в интервью Кудрявцевой она все говорила с юмором. Артистка предположила, что Кобзон не обиделся бы на ее слова, поскольку он мужчина, каких сегодня встретишь редко.

Ранее Вика Цыганова призвала девушек беречь свою невинность. По мнению исполнительницы, девственность можно сравнить с оружием.