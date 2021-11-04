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Президент России прокомментировал споры с Белоруссией по поводу газа и нефти
Экономика
Президент России прокомментировал споры с Белоруссией по поводу газа и нефти
ФБА «Экономика сегодня»

Минск, 4 ноября. Российский лидер Владимир Путин заявил во время заседания Высшего государственного совета Союзного государства, что Минск и Москва достигли значительного прогресса по ряду направлений.

Дискуссии по поводу цен на поставляемые природный газ и нефть часто затягиваются между РФ и Белоруссией, однако странам уже удалось выйти на серьезный прогресс по данным вопросам, отметил глава государства.

Президент РФ также добавил, что Белоруссия является для России не только соседом, но Москва смело может называть республику своим ближайшим союзником.

«Это по-настоящему братская республика, братский народ. И мы стремимся делать все, чтобы так было всегда», — подчеркнул Путин.

Белорусский президент Александр Лукашенко указал, что страны начнут в скором времени перезагружать совместное экономическое пространство.

Заседание ВГС Союзного государства проходит сейчас в Белоруссии в формате видеоконференции. На мероприятии председательствует Лукашенко. Среди других участников встречи — российский президент Владимир Путин, председатели правительств, а также главы парламентских палат обоих государств, госсекретарь Союзного государства и некоторые другие чиновники.

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