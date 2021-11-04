Путин: Россия и Белоруссия вместе будут противостоять иностранному вмешательству

Севастополь, 4 ноября. Россия и Белоруссия сообща продолжат противостоять внешним попыткам вмешательства во внутренние дела государств. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

Глава России озвучил свою позицию во время заседания Высшего государственного совета Союзного государства. Он проводит его в онлайн-режиме совместно с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Путин добавил, что Москва всегда будет помогать белорусам.

«Россия, конечно, будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу, никаких сомнений здесь нет», — подчеркнул президент.

Владимир Путин участвует в заседании из Севастополя. Он приехал в крымский город в День народного единства.