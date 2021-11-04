Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 18:59
18:58
Общество
Перуанский школьник проводит занятия по игре в шахматы в парке
18:58
Весь мир
Ливанский премьер призвал министра информации уйти в отставку после скандала с Эр-Риядом
18:57
Технологии
Роскосмос подготовит белорусского космонавта-исследователя для полета на МКС за два года
18:57
Экономика
Средняя ожидаемая зарплата в Петербурге выросла до 55 тысяч рублей
18:57
Общество
Бездомные жители Петербурга смогут освоить маркетинг и веб-дизайн
18:56
Политика
Путин заявил о готовности России и Белоруссии работать на содержанием Союзного государства
18:56
Происшествия
В Казани самолет прекратил вылет из аэропорта из-за неисправного генератора
18:54
Политика
Лукашенко намерен создать медиахолдинг Союзного государства России и Белоруссии
18:52
Происшествия
Два грузовика разбили электронное оборудование на 24 млн рублей в петербургском тоннеле
18:49
Общество
Первой экранизации «Гарри Поттера» исполнилось 20 лет
Все новости

Путин: Россия и Белоруссия вместе будут противостоять иностранному вмешательству
Политика
Путин: Россия и Белоруссия вместе будут противостоять иностранному вмешательству
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Сергей Гагарин

Севастополь, 4 ноября. Россия и Белоруссия сообща продолжат противостоять внешним попыткам вмешательства во внутренние дела государств. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

Глава России озвучил свою позицию во время заседания Высшего государственного совета Союзного государства. Он проводит его в онлайн-режиме совместно с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Путин добавил, что Москва всегда будет помогать белорусам.

«Россия, конечно, будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу, никаких сомнений здесь нет», — подчеркнул президент.

Владимир Путин участвует в заседании из Севастополя. Он приехал в крымский город в День народного единства.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин: Россия и Белоруссия вместе будут противостоять иностранному вмешательству
путин белоруссия лукашенко
Комментировать