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Путин заявил о возможном включении белорусского космонавта в состав экипажа МКС
Армия
Путин заявил о возможном включении белорусского космонавта в состав экипажа МКС
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Сочи, 4 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова содействовать включение белорусского космонавта в состав экипажа Международной космической станции (МКС).

Российский лидер напомнил, что ранее Минск предложил включить белорусского космонавта в состав экипажа МКС. По словам Путина, 3 ноября он обсудил данный вопрос с руководством Роскосмоса.

«Мы готовы поддержать это предложение и реализовать его в ближайшем будущем», — сказал президент России на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск продолжат предпринимать усилия, направленные на наращивание совместной региональной группировки войск. По его словам, Россия и Белоруссия вынуждены действовать подобным образом в ответ на внешнее давление.

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