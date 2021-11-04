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Путин «на пальцах» объяснил, сколько Белоруссия платит за газ

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 18:15
Экономика
Путин «на пальцах» объяснил, сколько Белоруссия платит за газ
pixabay.com

Севастополь, 4 ноября. Белоруссия получает российский газ в 3-4 раза дешевле, чем другие страны Европы и в 7-10 раз ниже цен на спотовом рынке, заявил президент РФ Владимир Путин, показав на пальцах разницу между стоимостью поставок.

По его словам, Москва и Минск достигли прогресса в создании единых рынков энергоресурсов. Он также отметил, что экономическая интеграция стран невозможно без миграционной политики. В связи с этим подготовлена отдельная программа, посвященная вопросам миграции, добавил российский президент.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил о начале перезагрузки российско-белорусского экономического пространства. По мнению белорусского лидера, интеграция стран обеспечит защиту интересов Москвы и Минска в общемировом политическом пространстве.

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