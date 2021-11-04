Миротворцы ВС РФ отпраздновали День народного единства в Карабахе

Степанакерт, 4 ноября. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе отметили День народного единства. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В сообщении Минобороны РФ отмечается, что военнослужащие российского миротворческого контингента отпраздновали государственный праздник День народного единства торжественным построением, которое прошло на территории военного городка под Степанакертом. Об этом информирует РИА Новости.

По словам командующего миротворческим контингентом ВС РФ генерал-лейтенанта Геннадия Анашкина, на сегодняшний день перед военнослужащими поставлены важные задачи, направленные на поддержание мира в НКР. Особенно отличившиеся во время миротворческих миссий военные получили грамоты, ведомственные знаки и знаки отличия Минобороны РФ.

Известно, что после окончания церемонии награждения для российских военнослужащих был устроен праздничный концерт с выступлениями коллективов местной самодеятельности.

Ранее журналисты Федерального агентства новостей рассказали, почему День народного единства является особенным праздником для России.