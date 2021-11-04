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Испания воздержалась от комментариев по поводу убийства в пустыне трех граждан Алжира
Весь мир
Испания воздержалась от комментариев по поводу убийства в пустыне трех граждан Алжира
Prt Scr twitter.com  /  @jmalbares

Мадрид, 4 ноября. Власти Испании начали сбор информации, связанной со взрывом алжирского грузовика возле мавританской границы.

Об этом сообщило агентство Europa Press со ссылкой на дипломатические источники, добавив, что Мадрид обеспокоен ситуацией и работает над тем, чтобы не допустить эскалации конфликта между двумя стратегическими партнерами. После сбора данным испанская сторона прокомментирует инцидент, однако не уточняется, намерен ли министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес предпринять какие-либо действия для смягчения напряженности между Алжиром и Марокко.

Накануне власти АНДР объявили об убийстве трех граждан на границе с Мавританией в результате обстрела грузовиков, следовавших по трассе Нуакшот — Уаргла. В сообщении пресс-службы президента Абдельмаджида Теббуна говорится о причастности марокканских сил к данному инциденту.

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испания марокко алжир
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