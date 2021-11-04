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Парламент Алжира пообещал поддержать любые меры против Марокко после убийства трех граждан
Весь мир
Парламент Алжира пообещал поддержать любые меры против Марокко после убийства трех граждан
Федеральное агентство новостей  / 

Алжир, 4 ноября. Парламент североафриканского государства готов поддержать любые действия службы безопасности страны, направленные против Марокко. Причиной такого решение стало убийство трех граждан на спорных землях Западной Сахары.

Президент республики Абдельмаджид Теббун ранее обвинил Рабат в убийстве дальнобойщиков на шоссе в пустыне. Об этом сообщает государственное информационное агентство APS.

По его словам, нападение на колонну грузовиков случилось по пути из столицы Мавритании в алжирский город Уаргла.

«Несколько факторов указывают на то, что марокканские оккупационные силы в Западной Сахаре 1 ноября совершили это трусливое убийство с использованием современного оружия», — говорится в заявлении.

Абдельмаджид Теббун добавил, что их действия не останутся безнаказанными. Правительство в ближайшее время примет решительные меры для привлечения виновных к ответственности.

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убийство марокко алжир
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