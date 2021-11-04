Лукашенко: Москва и Минск намерены усиливать региональную группировку войск

Минск, 4 ноября. Москва и Минск продолжат предпринимать усилия, направленные на наращивание совместной региональной группировки войск. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, беспрецедентное внешнее давление стало серьезной проверкой для отношений Белоруссии и России. При этом белорусский лидер подчеркнул, что Москва и Минск выдержали эту проверку, став более сплоченными и сильными. Лукашенко также добавил, что Белоруссия и Россия готовы усилить региональную группировку войск Союзного государства.

«Как показали последние события, региональная группировка войск союза является надежным щитом безопасности не только для наших стран, но и для всего постсоветского пространства. Мы с президентом России Владимиром Путиным и не прячем наших намерений усиливать эту группировку в будущем», — сказал белорусский лидер на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Ранее Лукашенко заявил, что Москва и Минск будут жестко действовать в ответ на продвижение западных войск к границам Союзного государства. По его словам, западные страны предлогом борьбы с нелегальной миграцией перебрасывают к границе Белоруссии бронетехника, в том числе танки Leopard. Президент подчеркнул, что Россия и Белоруссия не оставит подобные действия без ответа.