Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 18:58
18:58
Общество
Перуанский школьник проводит занятия по игре в шахматы в парке
18:58
Весь мир
Ливанский премьер призвал министра информации уйти в отставку после скандала с Эр-Риядом
18:57
Технологии
Роскосмос подготовит белорусского космонавта-исследователя для полета на МКС за два года
18:57
Экономика
Средняя ожидаемая зарплата в Петербурге выросла до 55 тысяч рублей
18:57
Общество
Бездомные жители Петербурга смогут освоить маркетинг и веб-дизайн
18:56
Политика
Путин заявил о готовности России и Белоруссии работать на содержанием Союзного государства
18:56
Происшествия
В Казани самолет прекратил вылет из аэропорта из-за неисправного генератора
18:54
Политика
Лукашенко намерен создать медиахолдинг Союзного государства России и Белоруссии
18:52
Происшествия
Два грузовика разбили электронное оборудование на 24 млн рублей в петербургском тоннеле
18:49
Общество
Первой экранизации «Гарри Поттера» исполнилось 20 лет
Все новости

Лукашенко: Москва и Минск намерены усиливать региональную группировку войск

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 18:15
Армия
Лукашенко: Москва и Минск намерены усиливать региональную группировку войск
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 4 ноября. Москва и Минск продолжат предпринимать усилия, направленные на наращивание совместной региональной группировки войск. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, беспрецедентное внешнее давление стало серьезной проверкой для отношений Белоруссии и России. При этом белорусский лидер подчеркнул, что Москва и Минск выдержали эту проверку, став более сплоченными и сильными. Лукашенко также добавил, что Белоруссия и Россия готовы усилить региональную группировку войск Союзного государства.

«Как показали последние события, региональная группировка войск союза является надежным щитом безопасности не только для наших стран, но и для всего постсоветского пространства. Мы с президентом России Владимиром Путиным и не прячем наших намерений усиливать эту группировку в будущем», — сказал белорусский лидер на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Ранее Лукашенко заявил, что Москва и Минск будут жестко действовать в ответ на продвижение западных войск к границам Союзного государства. По его словам, западные страны предлогом борьбы с нелегальной миграцией перебрасывают к границе Белоруссии бронетехника, в том числе танки Leopard. Президент подчеркнул, что Россия и Белоруссия не оставит подобные действия без ответа.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Лукашенко: Москва и Минск намерены усиливать региональную группировку войск
россия белоруссия лукашенко
Комментировать