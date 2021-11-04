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Ассоциация произвольно высланных из Алжира марокканцев подала иск в Международный суд
Весь мир
Ассоциация произвольно высланных из Алжира марокканцев подала иск в Международный суд
ИА «Политика Сегодня»  /  Алиса Денисова

Рабат, 4 ноября. Ассоциация марокканцев, пострадавших от безосновательной высылки из Алжира в 1975 году, подала иск в Международный суд (МС) ООН.

Об этом сообщила ежедневная газета Al Ahdath Al Maghribiya. В номере от 4 ноября говорится, что решение общественной организации обратиться в МС принято с целью добиться справедливости и заслуженной компенсации потерпевшим за нанесенный им психологический, гуманитарный и социальный ущерб.

В статье указано, что задача данной инициативы — привлечь внимание международного сообщества к масштабам страданий тысяч произвольно высланных граждан. Параллельно с подачей иска ассоциация выступила с призывом сбора, документации и архивации свидетельств всех причастных к событиям 1975 года.

Газета отмечает, что алжирские власти депортировали около 45 тыс. марокканских семей, законно проживавших на территории АНДР, в самый разгар дипломатического кризиса между двумя странами, вспыхнувшего на фоне дележа региона Западная Сахара между Рабатом и Нуакшотом. Обстановка усугубилась тем, что начало высылки совпало с празднованием мусульманами Курбан-байрама. В течение двух месяцев продолжались аресты мирных граждан, лишение их имущества и отправка на историческую родину.

В настоящее время отношения между Алжиром и Марокко переживают новый кризис после того, как АНДР в конце августа объявила о разрыве дипломатических связей. Вскоре последовали решения о прекращении поставок газа в Испанию по магистрали Магриб — Европа и закрытии воздушного пространства для авиации западноафриканского королевства.

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