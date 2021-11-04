Лукашенко заявил о перезагрузке экономического пространства Белоруссии и РФ

Минск, 4 ноября. Россия и Белоруссия приступают к перезагрузке общего экономического пространства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Он отметил, что и Москва, и Минск осознают необходимость дальнейшего движение по пути союзного строительства. По словам белорусского лидера, таким образом обеспечивается защита интересов обеих стран в общемировом пространстве.

Президенты РФ и Белоруссии в 2019 году потребовали от правительства оценить итоги интеграции и определить меры по ее углублению. После этого появился проект Основных требований реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Как сообщил Лукашенко, теперь в течение двух лет страны должны принять меры по реализации целого ряда концептуальных решений в рамках интеграции.

«По сути, мы приступаем к перезагрузке совместного экономического пространства. Она предполагает внедрение современных технологий, стилей, методов принятия решений», — добавил президент Белоруссии.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников ранее сообщил, что интеграция с Белоруссией не приведет к повышению налоговой нагрузки для российского бизнеса. При этом, по его словам, станет меньше возможностей для ухода предпринимателей «в тень».