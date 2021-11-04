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Лукашенко заявил о перезагрузке экономического пространства Белоруссии и РФ

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 18:17
Экономика
Лукашенко заявил о перезагрузке экономического пространства Белоруссии и РФ
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 4 ноября. Россия и Белоруссия приступают к перезагрузке общего экономического пространства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Он отметил, что и Москва, и Минск осознают необходимость дальнейшего движение по пути союзного строительства. По словам белорусского лидера, таким образом обеспечивается защита интересов обеих стран в общемировом пространстве.

Президенты РФ и Белоруссии в 2019 году потребовали от правительства оценить итоги интеграции и определить меры по ее углублению. После этого появился проект Основных требований реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Как сообщил Лукашенко, теперь в течение двух лет страны должны принять меры по реализации целого ряда концептуальных решений в рамках интеграции.

«По сути, мы приступаем к перезагрузке совместного экономического пространства. Она предполагает внедрение современных технологий, стилей, методов принятия решений», — добавил президент Белоруссии.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников ранее сообщил, что интеграция с Белоруссией не приведет к повышению налоговой нагрузки для российского бизнеса. При этом, по его словам, станет меньше возможностей для ухода предпринимателей «в тень».

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белоруссия лукашенко интеграция россия и белоруссия
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