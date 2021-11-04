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Путин: Белоруссия для России является по-настоящему братской республикой
Политика
Путин: Белоруссия для России является по-настоящему братской республикой
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 4 ноября. Белоруссия для России является не просто союзником, а братской страной и народом, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства, который проходит в формате видеоконференции.

Глава государства отметил, что республика для Москвы является не просто добрым соседом.

«Это по-настоящему братская республика, братский народ. И мы стремимся делать все, чтобы так было всегда», — заявил российский лидер.

Стоит отметить, что повестка заседания госсовета состоит из шести вопросов. Один из них — это проект Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы.

Как стало известно ранее, белорусский президент Александр Лукашенко поздравил россиян с Днем народного единства.

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