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Музыкантов Metallica хотят призвать к ответу в суде за «кражу» текстов у жителя Орловской области

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 18:01
Общество
Музыкантов Metallica хотят призвать к ответу в суде за «кражу» текстов у жителя Орловской области
Global Look Press  /  Jonas Lindstedt

Москва, 4 ноября. Житель Орловской области Иван Хохлов в начале ноября подал иск в Арбитражный суд с требованием взыскать 1 млрд долларов с американской группы Metallica, указано в картотеке судебной инстанции.

Россиянин заявляет, что является автором всех текстов и музыки группы. По словам Хохлова, он также причастен к разработке логотипа Metallica и дизайну обложек пластинок коллектива, сообщает Telegram-канала Арбитр.

Группу Metallica основали певец Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих в начале восьмидесятых. Их музыка оказала большое влияние на становление и развитие жанра трэш-метала.

Одним из самых успешных альбомов коллектива был пятый Black Album. Пластинка дебютировала на первой строчке престижного чарта Billboard 200.

Ранее сообщалось, что американские рокеры выпустили два новых сборника песен: Metallica Blacklist и Metallica (Remastered). В первый альбом вошли 53 композиции.

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суд иск metallica
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