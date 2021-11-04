Музыкантов Metallica хотят призвать к ответу в суде за «кражу» текстов у жителя Орловской области

Москва, 4 ноября. Житель Орловской области Иван Хохлов в начале ноября подал иск в Арбитражный суд с требованием взыскать 1 млрд долларов с американской группы Metallica, указано в картотеке судебной инстанции.

Россиянин заявляет, что является автором всех текстов и музыки группы. По словам Хохлова, он также причастен к разработке логотипа Metallica и дизайну обложек пластинок коллектива, сообщает Telegram-канала Арбитр.

Группу Metallica основали певец Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих в начале восьмидесятых. Их музыка оказала большое влияние на становление и развитие жанра трэш-метала.

Одним из самых успешных альбомов коллектива был пятый Black Album. Пластинка дебютировала на первой строчке престижного чарта Billboard 200.

Ранее сообщалось, что американские рокеры выпустили два новых сборника песен: Metallica Blacklist и Metallica (Remastered). В первый альбом вошли 53 композиции.