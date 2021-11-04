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Александр Лукашенко анонсировал референдум по поправкам в Конституцию Белоруссии

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 18:01
Политика
Александр Лукашенко анонсировал референдум по поправкам в Конституцию Белоруссии
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Минск, 4 ноября. Белорусы в феврале 2022 года смогут проголосовать за поправки в Конституцию республики. Об этом сказал президент Александр Лукашенко.

Политик 4 ноября вместе с лидером России Владимиром Путиным проводит заседание Высшего госсовета Союзного государства. Лукашенко начал его с поздравления с Днем народного единства.

Ранее он сообщил, что получил новый вариант проекта поправок в Основной закон страны. Александр Лукашенко отмечал, что документ вынесут на публичное обсуждение, когда юристы закончат его «шлифовать». Доработанный вариант проекта, по словам белорусского главы, будет изучаться вместе с рабочей группой.

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