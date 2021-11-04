Польша назвала газовый кризис в Молдавии предупреждением для Европы

Варшава, 4 ноября. Ситуация с газовым кризисом в Молдавии должна стать предупреждением для Европы о рисках зависимости от «Газпрома», заявил глава польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Павел Маевский в интервью Financial Times.

Власти Молдавии 22 октября ввели режим ЧП из-за нехватки газа, возникшей вследствие отсутствия договоренностей по новому контракту с «Газпромом». В итоге сторонам удалось прийти к соглашению и продлить договор на пять лет.

По словам Маевского, Европа может столкнуться с подобной ситуацией в будущем, так как передает свою газовую инфраструктуру России. Руководитель польской госкомпании заявил, что российская сторона «жестко навязывает свои интересы». Он также сообщил, что Польша в случае необходимости готова предоставить Молдавии дополнительные объемы топлива.

Зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова ранее уточнила позицию компании относительно сложившегося в Европе энергетического кризиса. Она подчеркнула, что российский энергохолдинг не поддерживает экстремально высоких цен на газ и выступает за стабильность рынка.