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Александр Лукашенко поздравил россиян с Днем народного единства
Общество
Александр Лукашенко поздравил россиян с Днем народного единства
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 4 ноября. Белорусский президент Александр Лукашенко обратился к россиянам в День народного единства. Он сделал это во время заседания Высшего госсовета Союзного государства

Он поздравил жителей РФ и лично президента Владимира Путина с государственным праздником.

Главы Белоруссии и России совместно проводят заседание. Оно организовано в онлайн-режиме.

Владимир Путин 4 ноября находится в Севастополе. Он посетил новый мемориальный комплекс и поздравил крымчан с Днем народного единства, подчеркнув, что полуостров всегда будет являться частью России. Перед выступлением он возложил цветы к памятнику жертвам Гражданской войны.

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