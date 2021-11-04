Александр Лукашенко поздравил россиян с Днем народного единства

Минск, 4 ноября. Белорусский президент Александр Лукашенко обратился к россиянам в День народного единства. Он сделал это во время заседания Высшего госсовета Союзного государства

Он поздравил жителей РФ и лично президента Владимира Путина с государственным праздником.

Главы Белоруссии и России совместно проводят заседание. Оно организовано в онлайн-режиме.

Владимир Путин 4 ноября находится в Севастополе. Он посетил новый мемориальный комплекс и поздравил крымчан с Днем народного единства, подчеркнув, что полуостров всегда будет являться частью России. Перед выступлением он возложил цветы к памятнику жертвам Гражданской войны.