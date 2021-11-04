Приятельницы Пелагеи считают, что Телегин снова женился «по залету»

Москва, 4 ноября. Бывший муж певицы Пелагеи, хоккеист Иван Телегин мог вступить в брак со своей возлюбленной Марией Гончар не просто так. Предполагается, что его подтолкнула к свадьбе беременность избранницы.

Подобные подозрения в адрес экс-супруга исполнительницы возникли у ее приятельниц. Подруги Пелагеи считают, что хоккеист снова женился «по залету», пишет «Экспресс газета».

Когда спортсмен сыграл свадьбу с певицей, она тоже была беременна. Звездные супруги заключили брак 16 июня 2016 года, а 21 января 2017 года на свет появилась их дочь Таисия. Однако буквально через пару лет Телегин оставил артистку ради своей нынешней жены. Мать Пелагеи Светлана Ханова винит в распаде брака исполнительницы именно Гончар.

«Появившись в самый кризисный момент, эта женщина со своей родней сделала все, чтобы семья моей дочери распалась окончательно», — возмущалась она.

instagram.com / @pelageya_insta

При этом роман певицы и хоккеиста начался, когда спортсмен встречался со своей уже бывшей девушкой Евгенией Ноур. Его не смутило, что возлюбленная находилась на последних сроках беременности. Телегин ушел от девушки практически сразу после рождения их общего сына.

«Пелагея забеременела спустя месяц после того, как я родила Ивану Марка. Разве это нормально?» — делилась Ноур.

Экс-возлюбленная хоккеиста недавно обратилась в суд из-за алиментов на ребенка. Ноур утверждала, что Телегин задолжал ей почти миллион рублей.