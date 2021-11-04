Главные новости дня: 4 ноября

ФАН публикует дайджест событий 4 ноября

В России отмечают День народного единства

В России 4 ноября отмечают День народного единства, который был учрежден в качестве праздника и выходного дня в 2005 году. Глава государства Владимир Путин прибыл в Севастополь, где возложил цветы к мемориальному комплексу, посвященному жертвам Гражданской войны. Президент обратился к жителям РФ с поздравительными словами. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также поздравил россиян с Днем народного единства. Сделали это и мэр Москвы Сергей Собянин, и певец Денис Майданов, а также многие другие российские деятели.

Федеральное агентство новостей /

В Дании арестовали российское исследовательское судно «Академик Иоффе»

Российское посольство в Дании подтвердило факт задержания в порту Скаген научно-исследовательского судна «Академик Иоффе». В дальнейшем его арестовали. Владельцем судна является Российская академия наук. Причиной для ареста стало судебное разбирательство, которое инициировала третья сторона. Предмет иска связан с прежним использованием «Академика Иоффе».

Путин и Лукашенко принимают участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства

Заседание Высшего госсовета Союзного государства стартовало в формате видеоконференции. В нем принимают участие президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко. Повестка заседания состоит из шести вопросов, одним из которых является проект Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы.

Полицейские задержали более 15 националистов в московском метро после анонса незаконной акции

Пассажиры московского метро стали свидетелями задержания более 15 молодых людей. По неофициальной информации, они являются сторонниками националистических идей. Задержали группу радикалов на станции «Пушкинская». Основанием для внимания полицейских стал анонс одной из организаций провести несанкционированную акцию в День народного единства.

Коллектив скорой в Облучье Еврейской автономной области уволился из-за отказа прививаться

Сотрудники скорой помощи в городе Облучье Еврейской автономной области (ЕАО) решили уволиться из-за нежелания прививаться от коронавируса. Главный санитарный врач региона Павел Копылов подписал постановление, согласно которому в области до 15 ноября 80% коллектива должны получить первый укол вакцины от COVID-19. Однако все 15 работников скорой написали заявления на увольнение из-за отказа прививаться. Главный врач скорой помощи Владислав Коган, комментируя решение сотрудников, заявил, что Облученский район не останется без помощи медиков. Он объяснил, что на сегодняшний день в регионе работают пять бригад, а справиться с имеющейся загрузкой могут две-три из них.

Максим Галкин попал в черный список минкульта Украины

Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

Российский юморист, шоумен и телеведущий Максим Галкин оказался в черном списке Украины. Минкульт страны внес его в этот перечень по представлению службы безопасности. Информация о включении Галкина в черный список появилась на официальном сайте украинского ведомства. Недавно этот перечень пополнился 30 новыми фамилиями российских деятелей культуры, которые якобы создают угрозу нацбезопасности Украины.

Федосеева-Шукшина подозревает помощницу в краже 2 тысяч евро и кольца с бриллиантом

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина подозревает, что ее помощница Татьяна Парамонова похитила у нее деньги с банковской карты, а также валюту и дорогое ювелирное украшение. Об этом сообщил ФАН пресс-секретарь артистки Вадим Горжанкин. Федосеева-Шукшина направила помощнице требование вернуть незаконно удерживаемую банковскую карту и отчитаться о снятии денег. Если Парамонова не сделает этого, сторона актрисы обратится с иском в суд и направит дополнительные документы в правоохранительные органы, которые уже проверяют помощницу, уточнила адвокат Федосеевой-Шукшиной — Юлия Вербицкая-Линник.

Алексей Резников назначен министром обороны Украины

Верховная рада Украины на своем заседании 4 ноября назначила министром обороны страны Алексея Резникова, который ранее занимал пост министра по делам неподконтрольных территорий и одновременно был вице-премьером. Решение о назначении Резникова руководителем украинского военного ведомства было одобрено большинство депутатов Рады после рекомендации президента страны Владимира Зеленского.

facebook.com / Олексій Резніков

Полицейские объявили в розыск сбежавшего пациента новосибирской психбольницы

Пациент специализированного медицинского учреждения совершил побег. Управление МВД по Новосибирской области объявило его в розыск. Режимное заведение самовольно покинул 50-летний мужчина Евгений А., у которого диагностировали раздвоение личности. В психбольницу он был определен для лечения по решению суда. По данным источника ФАН, пациент является должником по коммунальным услугам. Сумма задолженности за пользование теплоэнергией, светом и газом составляла 52 тысячи рублей. Приставы проводили в отношении него мероприятия по взысканию.

Тела пожилых супругов и их внука обнаружили в пермской квартире

Жительница Перми, вернувшись с работы, обнаружила тела своих родителей и 17-летнего сына. ЧП случилось в одной из квартир по улице Александра Невского. Криминалисты установили, что жестокую расправу над родственниками совершил 75-летний пенсионер. Мужчина убил 65-летнюю супругу и внука, а после свел счеты с жизнью.