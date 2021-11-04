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Путин и Лукашенко принимают участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства
Политика
Путин и Лукашенко принимают участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Минск, 4 ноября. Заседание Высшего госсовета Союзного государства стартовало в формате видеоконференции. В нем принимают участие президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко.

В заседании также участвуют главы правительств, председатели палат парламентов обеих стран, госсекретарь Союзного государства и другие высокопоставленные лица.

Повестка заседания состоит из шести вопросов, одним из которых является проект Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы, передает издание «БелТА».

Как стало известно ранее, Высший госсовет Союзного государства утвердит обновленную Военную доктрину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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