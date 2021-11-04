Михаил Саакашвили из тюрьмы Рустави сообщил о критическом состоянии здоровья

Киев, 4 ноября. Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о критическом состоянии здоровья бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Соответствующее письмо она получила от арестованного политика.

Бывший лидер Грузии был задержан 1 октября. После этого его поместили в тюрьму города Рустави, где он объявил голодовку.

«На 35-й день голодовки Михаил сообщает о критическом состоянии своего здоровья и неудовлетворительных результатах анализов, сделанных накануне», — сообщила Денисова в своем Telegram-канале, прикрепив фотографию письма Саакашвили.

Омбудсмен также призвала грузинское руководство соблюдать международное право и обеспечить арестованного необходимой медицинской помощью.

Как стало известно ранее, мать Саакашвили попросила президента Украины Владимира Зеленского вытащить ее сына из тюрьмы Рустави.