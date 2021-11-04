Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 18:57
18:57
Технологии
Роскосмос подготовит белорусского космонавта-исследователя для полета на МКС за два года
18:57
Экономика
Средняя ожидаемая зарплата в Петербурге выросла до 55 тысяч рублей
18:57
Общество
Бездомные жители Петербурга смогут освоить маркетинг и веб-дизайн
18:56
Политика
Путин заявил о готовности России и Белоруссии работать на содержанием Союзного государства
18:56
Происшествия
В Казани самолет прекратил вылет из аэропорта из-за неисправного генератора
18:54
Политика
Лукашенко намерен создать медиахолдинг Союзного государства России и Белоруссии
18:52
Происшествия
Два грузовика разбили электронное оборудование на 24 млн рублей в петербургском тоннеле
18:49
Общество
Первой экранизации «Гарри Поттера» исполнилось 20 лет
18:49
Общество
Актриса Ирина Линдт емко обрисовала ситуацию во МХАТ имени Горького
18:48
Общество
Туристы поделились яркими впечатлениями об отдыхе на побережье Черного моря в Крыму
Все новости

Михаил Саакашвили из тюрьмы Рустави сообщил о критическом состоянии здоровья
Политика
Михаил Саакашвили из тюрьмы Рустави сообщил о критическом состоянии здоровья
Prt Sc Facebook  /  4 КАНАЛ

Киев, 4 ноября. Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о критическом состоянии здоровья бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Соответствующее письмо она получила от арестованного политика.

Бывший лидер Грузии был задержан 1 октября. После этого его поместили в тюрьму города Рустави, где он объявил голодовку.

«На 35-й день голодовки Михаил сообщает о критическом состоянии своего здоровья и неудовлетворительных результатах анализов, сделанных накануне», — сообщила Денисова в своем Telegram-канале, прикрепив фотографию письма Саакашвили.

Омбудсмен также призвала грузинское руководство соблюдать международное право и обеспечить арестованного необходимой медицинской помощью.

Как стало известно ранее, мать Саакашвили попросила президента Украины Владимира Зеленского вытащить ее сына из тюрьмы Рустави.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Михаил Саакашвили из тюрьмы Рустави сообщил о критическом состоянии здоровья
украина саакашвили грузия
Комментировать