Тренера по легкой атлетике из США обвинили в сексуальных домогательствах

Вашингтон, 4 ноября. Тренер по легкой атлетике Рана Рейдер, воспитавший нескольких победителей Олимпийских игр, стал фигурантом уголовного дела о сексуальном насилии.

Известный американский тренер Рана Рейдер обвиняется в сексуальных домогательствах к спортсменам. Соответствующую информацию представили журналисты The Guardian. Согласно данным источника, на 51-летнего тренера пожаловались сразу несколько легкоатлетов.

В настоящее время Американский центр безопасности спорта (US Center for SafeSport) проводит проверку причастности Рейдера к преступлениям. Адвокат специалиста, тренировавшего трех олимпийских чемпионов, обвинения в адрес клиента всячески отрицает.

Ранее полузащитник Денис Глушаков поделился мнением о работе Валерия Карпина со сборной России. Тренер возглавил национальную команду в июле 2021 года.