Битва за опеку над общими с Анджелиной Джоли детьми подорвала веру Брэда Питта в любовь

Лос-Анджелес, 4 ноября. Известный голливудский актер Брэд Питт больше не хочет влюбляться после тяжелого развода с Анджелиной Джоли. Экс-супруги до сих пор ведут в суде войну за опеку над детьми.

Джоли и Питт расстались пять лет назад, но страсти вокруг их пары не утихают. Артисты не могут забыть обиды и просто помириться. Они также отказались от личной жизни. По крайней мере, так уверяют их друзья.

Источники UsWeekly утверждают, что свидания с женщинами больше не являются «приоритетом» для Брэда Питта. Он потерял веру в любовь и больше не хочет никаких отношений.

«Брэд упорно работает и остается настолько позитивным, насколько это возможно», — сообщил инсайдер.

В «войне» против Джоли Питта поддерживают режиссер Дэвид Финчер, его коллеги Эдвард Нортон и Райан Гослинг. Бывшие супруги претендуют на полную опеку над 17-летним Паксом, 16-летней Захарой, 15-летней Шайло и близнецами Ноксом и Вивьен. А старший сын Мэддокс скоро станет совершеннолетним.

Ранее Анджелина Джоли приняла участие в пресс-конференции, посвященной выходу блокбастера «Вечные». Один из журналистов поинтересовался, как дети актрисы относятся к ее близкой дружбе с музыкантом The Weeknd. Но Джоли не стала отвечать на этот вопрос.