Актер Пензин указал не неадекватность Киева, который внес его в черный список минкульта

Москва, 4 ноября. Российский актер Андрей Пензин, которого включили в черный список на Украине, дал комментарий ФАН о внесении его имени в этот перечень. Артист указал на неадекватность Киева в этом вопросе.

Украинский минкульт расширил перечень лиц, якобы представляющих угрозу, по представлению Службы безопасности Украины (СБУ). Черный список дополнился именами еще более 30 российских актеров. Например, в нем оказались артисты из фильма «Солнцепек», в том числе Пензин.

«Оцениваю это адекватно. К сожалению, в отличие от властей Украины, которые не способны отличить художественный вымысел от реальной угрозы», — отметил актер в комментарии ФАН.

Помимо Пензина, в черный список попал Михаил Разинкин, сыгравший американца в «Солнцепеке». Актер заявил, что «не парится» из-за включения в этот перечень.