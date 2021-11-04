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Экономист Масленников посоветовал купить часть новогодних товаров в ноябре
Экономика
Экономист Масленников посоветовал купить часть новогодних товаров в ноябре
pixabay.com

Москва, 4 ноября. Россиянам стоит заранее задуматься о праздновании Нового года, чтобы не потратить больше запланированного из-за скачка цен в преддверии праздника, рассказал URA.RU экономист Никита Масленников.

По его словам, подарки лучше купить заранее. Как он объяснил журналистам, в канун праздника на это может банально не хватить времени, да и к тому же цены обычно выше, а ноябрь — самый подходящий месяц для приобретения непродовольственных товаров.

«Если нужно что-то покупать из непродовольственных товаров — бытовую и компьютерную технику, гаджеты — то желательно делать это уже сейчас. Потому что в декабре может быть достаточно серьезный подскок», — предупредил Масленников.

Повышение цен на эту группу товаров связано с разрывом транспортно-логистических цепочек, подчеркнул экономист. По его словам, сейчас сложно говорить, восстановятся ли они до конца года или нет.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков ранее сообщил, что не ожидает дефицита красной икры и рыбы в РФ перед Новым годом. При этом он отметил, что сокращение роста цен прогнозировать сложно.

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