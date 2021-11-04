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Sohu: США пытаются напугать Россию отработкой ядерных ударов авиации НАТО над Черным морем
Армия
Sohu: США пытаются напугать Россию отработкой ядерных ударов авиации НАТО над Черным морем
facebook.com  /  NATO

Пекин, 4 ноября. Аномальные полеты боевой авиации НАТО над Черным морем оказались частью секретных ядерных учений, призванных напугать Россию. Об этом сообщили аналитики китайского издания Sohu.

Аналитики отмечают, что к настоящему моменту отношения России и НАТО достигли наихудшего уровня с момента окончания холодной войны. При этом Альянс продолжает предпринимать действия, которые ведут к обострению ситуации. Так, в середине октября 2021 года самолеты НАТО значительно увеличили количество полетов над Черным морем у границ России.

Позднее выяснилось, что в рамках маневров авиация Альянса отрабатывала ядерные удары по территории РФ. При этом руководство НАТО заявило, что полеты над Черным морем якобы не направлены против РФ, а совершаются ради региональной безопасности. Кроме того, в начале ноября Пентагон направил в акваторию Черного моря командный корабль ВМС США USS Mount Whitney, передает «ПолитРоссия».

Эксперты отметили, что действия США и НАТО не смогли напугать Россию, а также вызвали обоснованные вопросы и претензии со стороны Москвы.

«Действия НАТО вызвали в России вопросы: почему иностранные военные осмеливаются вести себя так у российских границ и решатся ли они сражаться? Российский лидер Владимир Путин никогда не был мягким, и Москва уже давала понять, что если НАТО переступят красную черту, то российская армия даст им бой», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что силы и средства Черноморского флота ВМФ РФ наблюдают за действиями флагмана Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney, который находится в акватории Черного моря. В ближайшее время американский корабль присоединится к силам НАТО для участия в совместных маневрах. При этом 30 октября в акваторию Черного моря вошел американский эсминец USS Porter, передает «Царьград».

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