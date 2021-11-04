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Украинский журналист Гордон усомнился в выдвижении Зеленского на второй срок
Политика
Украинский журналист Гордон усомнился в выдвижении Зеленского на второй срок
instagram.com  /  @gordondmytro

Киев, 4 ноября. Вопрос о новых кандидатах в лидеры Украины становится все более острым. Это связано с падением рейтинга президента Владимира Зеленского, заявил журналист Дмитрий Гордон.

По его словам, потенциальными претендентами могут быть бывший председатель Верховной рады Дмитрий Разумков и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Гордон уверен, что последний сейчас фактически руководит государством вместо Зеленского.

Дмитрий Гордон предполагает, что действующий глава не будет выдвигаться на второй срок. Журналист добавил, что Украина должна стать парламентской республикой, в связи с этим пост президента вовсе нужно упразднить.

Ранее журналист сообщил, что первый президент Украины Леонид Кравчук восстановился после операции. Он лежал в больнице из-за проблем с сердцем.

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украина зеленский гордон
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