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Wood Mackenzie: Европа может начать использовать буферный газ из хранилищ

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 17:26
Экономика
Wood Mackenzie: Европа может начать использовать буферный газ из хранилищ
gazprom.com  /  Gazprom

Москва, 4 ноября. Европейские страны в связи с низкими запасами в подземных хранилищах газа (ПХГ) может начать использовать буферное топливо, сообщили аналитики компании Wood Mackenzie.

Они отмечают, что такой ход может негативно повлиять на производительность хранилищ и их объем. Однако с учетом неоднозначности ситуации, правительства государств ЕС могут пойти на это ради прохождения отопительного сезона, полагают эксперты.

Буферный газ поддерживает давление в резервуарах и позволяет сохранить физические характеристики ПХГ. Его доля зависит от типа хранилища и составляет от 30% до 55% от общего объема. По мнению аналитиков, использование 10% буферного газа может и не оказать критического воздействия на ПХГ. Они подсчитали, что благодаря отбору этих объемов европейский рынок может получить около 15 млрд кубометров топлива. В настоящее время европейские ПХГ в среднем заполнены на 76,43%.

«Газпром» ранее отверг упреки в причастности к ситуации с сверхвысокими ценами на газ в Европе. По словам зампреда правления компании Елены Бурмистровой, российскую сторону не устраивают ни рекордные цены, ни низкие.

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газ европа пхг энергетический кризис
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