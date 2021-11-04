Полиция Глазго «арестовала» надувное лох-несское чудовище за участие в митинге

Экоактивисты использовали надувную Несси в качестве реквизита при проведении митинга, который состоялся в Глазго на фоне саммита COP26.

Резиновое чудовище было создано активистами для привлечения внимания к проблемам изменения климата на планете и для повышения экологической ответственности. Цель защитников природы — напомнить о «чудовищном» долговом бремени развивающихся стран перед природой. Однако полиция задержала участников митинга и конфисковала надувную Несси.

Напомним, мировые лидеры собрались в Глазго на саммит COP26, чтобы обсудить будущее нашей планеты, а также совместные действия для снижения темпов глобального потепления.