Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 18:56
18:56
Происшествия
В Казани самолет прекратил вылет из аэропорта из-за неисправного генератора
18:54
Политика
Лукашенко намерен создать медиахолдинг Союзного государства России и Белоруссии
18:52
Происшествия
Два грузовика разбили электронное оборудование на 24 млн рублей в петербургском тоннеле
18:49
Общество
Первой экранизации «Гарри Поттера» исполнилось 20 лет
18:49
Общество
Актриса Ирина Линдт емко обрисовала ситуацию во МХАТ имени Горького
18:48
Общество
Туристы поделились яркими впечатлениями об отдыхе на побережье Черного моря в Крыму
18:47
Спорт
Экс-форвард сборной Англии Оуэн поделился ожиданиями от матча «Лестер» — «Спартак»
18:46
Политика
Пресс-секретарь Зеленского Никифоров осудил Лероса за оскорбление президента Украины
18:45
Весь мир
Посольство Катара в Эфиопии призвало граждан покинуть страну
18:45
Общество
Публицист Анпилогов: «Мог ли Запад спровоцировать глобальное потепление, истребив усатых китов»
Все новости

Полиция Глазго «арестовала» надувное лох-несское чудовище за участие в митинге
Общество

Экоактивисты использовали надувную Несси в качестве реквизита при проведении митинга, который состоялся в Глазго на фоне саммита COP26.

Резиновое чудовище было создано активистами для привлечения внимания к проблемам изменения климата на планете и для повышения экологической ответственности. Цель защитников природы — напомнить о «чудовищном» долговом бремени развивающихся стран перед природой. Однако полиция задержала участников митинга и конфисковала надувную Несси.

Напомним, мировые лидеры собрались в Глазго на саммит COP26, чтобы обсудить будущее нашей планеты, а также совместные действия для снижения темпов глобального потепления.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Полиция Глазго «арестовала» надувное лох-несское чудовище за участие в митинге
великобритания шотландия глазго
Комментировать