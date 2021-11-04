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Блогер Лена Миро согласилась с мнением Симоны Юнусовой о девушках ее сына
Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро согласилась с мнением Симоны Юнусовой о девушках ее сына
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/ Lena Miro

Москва, 4 ноября. Мать Тимура Юнусова (Тимати) Симона заявила, что ее внучка Алиса не обязана помнить девушек своего отца, поскольку их «больше ста». По мнению блогера Лены Миро, никакой трагедии в этом нет.

Главное, что бабушка любит свою внучку, а возлюбленные отца могут меняться хоть каждый день, добавила она. Алисе достаточно видеться с матерью Аленой Шишковой, которая очень любит свое чадо.

«Смысла идентифицировать остальных ребенку нет. Можно просто называть нейтрально: тетя. Детская психика очень пластична. Никакой трагедии в смене теток у папы для ребенка нет. Тетки-тетки перед глазами. Главное, все красивые — значит, у ребенка формируется хороший вкус», — написала Миро в своем ЖЖ.

Ранее подписчицы набросились на Симону Юнусову, позволившую сыну знакомить внучку Алису со всеми своими девушками. По их мнению, это может негативно отразиться на девочке. В ответ на это женщина заявила, что у дочери Тимати много своих дел и нет времени обращать внимание на такие вещи.

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тимати отношения миро юнусова
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