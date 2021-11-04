США обеспокоены желанием Мексики контролировать энергетический рынок в стране

Мехико, 4 октября. Посол США в Мексике Кен Салазар выразил «обеспокоенность» из-за новой реформы, которая позволит властям североамериканской страны ограничить конкуренцию в электроэнергетическом секторе. Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.

«У меня были важные встречи с правительством Мексики по вопросу изменений энергетического сектора. Я хочу больше узнать о причинах предлагаемой реформы. Мы обязались продолжить наш диалог по этим важнейшим вопросам», — поделился Салазар.

I had important meetings with the ???????? government to discuss the reform of the power sector. I want to learn more about the impetus for the proposed constitutional reform. I also expressed serious concerns for the ????????. We committed to continuing our dialogue on these critical issues — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) November 3, 2021

Посол США в Мексике рассказал, что несколько недель назад получил письмо от 20 конгрессменов и сенаторов Техаса, которые были обеспокоены предложением президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора по поводу реформы энергетической сферы. По их мнению, она «дискредитирует» производителей и «усилит контроль государства над электроэнергетической отраслью и серьезно ограничит частные инвестиции».

«Эти шаги, наряду с другими, наносят ущерб нашему жизненно важному торговому партнерству с Мексикой и нарушают ключевые принципы», — говорится в обращении Салазару.

Реформа вызывает споры в Мексике и США, поскольку предполагает передачу 54% производства электроэнергии в руки государственной Федеральной комиссии по электроэнергии (CFE) и упраздняет автономные органы регулирования энергетики. Также там прописано, что предпочтение будет отдаваться гидроэлектростанциям и станциям на ископаемом топливе, а не частным ветряным и солнечным электростанциям.