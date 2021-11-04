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США обеспокоены желанием Мексики контролировать энергетический рынок в стране

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 17:39
Весь мир
США обеспокоены желанием Мексики контролировать энергетический рынок в стране
twitter.com/USAmbMex  /  Официальная страница посла США в Мексике Кена Салазара

Мехико, 4 октября. Посол США в Мексике Кен Салазар выразил «обеспокоенность» из-за новой реформы, которая позволит властям североамериканской страны ограничить конкуренцию в электроэнергетическом секторе. Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.

«У меня были важные встречи с правительством Мексики по вопросу изменений энергетического сектора. Я хочу больше узнать о причинах предлагаемой реформы. Мы обязались продолжить наш диалог по этим важнейшим вопросам», — поделился Салазар.

Посол США в Мексике рассказал, что несколько недель назад получил письмо от 20 конгрессменов и сенаторов Техаса, которые были обеспокоены предложением президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора по поводу реформы энергетической сферы. По их мнению, она «дискредитирует» производителей и «усилит контроль государства над электроэнергетической отраслью и серьезно ограничит частные инвестиции».

«Эти шаги, наряду с другими, наносят ущерб нашему жизненно важному торговому партнерству с Мексикой и нарушают ключевые принципы», — говорится в обращении Салазару.

Реформа вызывает споры в Мексике и США, поскольку предполагает передачу 54% производства электроэнергии в руки государственной Федеральной комиссии по электроэнергии (CFE) и упраздняет автономные органы регулирования энергетики. Также там прописано, что предпочтение будет отдаваться гидроэлектростанциям и станциям на ископаемом топливе, а не частным ветряным и солнечным электростанциям.

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