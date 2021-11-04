Владимир Путин: Крым и Севастополь навсегда с Россией

Севастополь, 4 ноября. Крым и город Севастополь навсегда с Россией, потому что такова воля всего российского народа, заявил президент страны Владимир Путин во время визита на полуостров по случаю Дня народного единства.

Глава государства подчеркнул, что этот праздник посвящен главным ценностям, которые понятны каждому. Он уточнил, что это искренняя любовь к Родине, уважение к предкам, стремление к подвигам и выдающимся свершениям.

«Наша страна вновь обрела историческое единство. Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму», — заявил Путин.

Крым и Севастополь вошли в состав России по итогам референдума, прошедшего на полуострове в марте 2014 года. Тогда абсолютное большинство местных жителей высказались за воссоединение с исторической родиной. За последние семь лет российские власти приложили максимум усилий для развития региона. Например, был построен Крымский мост, соединивший полуостров с Краснодарским краем, новый аэропорт Симферополя, а также трасса «Таврида».

В ходе своего визита в Севастополь Путин также возложил цветы к мемориальному комплексу, посвященному жертвам Гражданской войны. Помимо этого, у президента запланирована встреча с главой Севастополя Михаилом Развожаевым.