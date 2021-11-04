Вашингтон склоняет ОПЕК+ к увеличению нефтедобычи

Нью-Йорк, 4 ноября. ОПЕК+, по мнению Белого дома, должна нарастить добычу черного золота в декабре на 600 или 800 тыс. баррелей в сутки, ссылается на источники в объединении стран-экспортеров нефти агентство Bloomberg.

Ежемесячную добычу энергоносителя следует увеличить на 600-800 тыс. баррелей в сутки, считает американский истеблишмент. При этом Организация стран-экспортеров нефти последнее время повышает уровень добычи только на 400 тыс. баррелей, указывают журналисты.

Обсуждение вопроса корректировок нефтедобычи должно пройти в четверг, 4 ноября. Собеседник Bloomberg отмечает, что, скорее всего, вряд ли кто-нибудь из ОПЕК+ будет голосовать за прибавку к добыче нефти более, чем на 400 тыс. баррелей в сутки.

Некоторые аналитики предполагают, что США согласятся с условиями, которые будут приняты в рамках альянса, если определенными странами-участницами объединения будут возмещены потери в добыче тех государств, которым не удалось выполнить поставленных задач.

Добыча была значительно сокращена по решению членов ОПЕК+ еще в мае 2020 года. Это связывается с уменьшением нефтяного спроса, спровоцированного распространением COVID-19. Альянс снизил добычу тогда на 9,7 млн баррелей в сутки, впоследствии регулярно обновляя условия договоренностей. Начиная с августа текущего года, ОПЕК+ каждый месяц поднимает добычу на 0,4 млн баррелей в сутки. Россия и ОПЕК ранее уже отказывали Вашингтону в просьбе дополнительно повышать добычу.