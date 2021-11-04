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Немецкий политик Кельнер: «Зеленые» недовольны переговорами по формированию правительства
Политика
Немецкий политик Кельнер: «Зеленые» недовольны переговорами по формированию правительства
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Берлин, 4 ноября. Будущим канцлером Германии может стать кандидат от СДПГ Олаф Шольц. Сейчас в Берлине идут коалиционные переговоры по формированию нового правительства, но партия «Союз-90"/"Зеленые» недовольна их ходом, заявил генсек политсилы Михаэль Кельнер.

Переговоры по формированию состава немецкого правительства начались 21 октября. В них участвуют представители Свободной демократической партии, объединения «Союз-90"/"Зеленые» и Социал-демократической парти Германии. Политсилы должны завершить этот процесс до 10 декабря. Но, по мнению политика Кельнера, есть разногласия и недовольства.

«Мы сейчас видим слишком мало прогресса касательно содержательной части», — добавил генсек «Зеленых».

Ранее стало известно, что исполняющий обязанности канцлера Германии Ангела Меркель посетила саммит G20 в Риме. Вместе с ней на встречу прибыл возможный глава немецкого правительства Шольц.

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правительство германия зеленые
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