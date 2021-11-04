Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства

Севастополь, 4 ноября. Президент России Владимир Путин обратился к гражданам по случаю празднования Дня народного единства.

Глава государства прибыл в Севастополь, где возложил цветы к мемориальному комплексу, посвященному жертвам Гражданской войны. Президент также обратился к жителям РФ с поздравительными словами в честь Дня народного единства, который отмечается 4 ноября.

Путин поучаствует в праздничных мероприятиях в Севастополе. У президента также запланирована рабочая встреча с главой города Михаилом Развожаевым.