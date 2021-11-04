Насонова назвала «глупым жестом» включение ее имени в черный список минкульта Украины

Москва, 4 ноября. Российская актриса Екатерина Насонова высказалась о попадании ее имени в черный список украинского минкульта. Артистка призналась в комментарии ФАН, что эта новость не стала для нее удивительной.

Министерство культуры и информационной политики Украины дополнило перечень лиц, «представляющих угрозу национальной безопасности» страны, по представлению СБУ. В черный список добавили фамилии еще нескольких десятков российских актеров. Оказалась в этом перечне и Насонова.

«Вы знаете, я не удивлена. Очередной глупый жест», — констатировала актриса в беседе с ФАН.

Ранее о внесении в черный список украинского минкульта высказался актер Павел Богомолов. Артист назвал это решение странным и отметил, что и так не собирался ехать на Украину.