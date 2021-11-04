Шиитское ополчение Ирака обвинили в этнических чистках после атак террористов

Сунниты из иракской провинции Дияла обвинили членов народного ополчения «Хашд Шааби», которое преимущественно состоит из шиитов, в этнических чистках, начавшихся после недавнего теракта.

В конце октября боевики группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) убили трех мужчин во фруктовом саду деревни Ар-Рашад за городом Аль-Мукаддадия. Затем они устроили засаду и расстреливали всех, кто подходил к пострадавшим. В результате были убиты 15 человек, а около двух десятков получили ранения.

Как заявляют представители местной суннитской общины, после этой трагедии шиитское ополчение начало охоту за боевиками ИГ и их сторонниками. Они нападали на деревни, где по их предположению могли скрываться радикальные исламисты. Пострадавшие из населенного пункта Нахр аль-Имам говорят о том, что их обвиняли в укрывательстве боевиков «Исламского государства», против них применяли насилие, поджигали дома и сельхозугодья. Также есть данные, что несколько человек были убиты.

???????? Iraq’s Sunnis fear sectarian violence in Diyala province #Daesh #ISIL https://t.co/GQonVOWSQr — Middle East Strategic Perspectives (@mestrate) November 4, 2021

По сведениям министерства по делам миграции и беженцев, с тех пор по меньшей мере 350 семей покинули свои дома в трех окрестных деревнях.

При этом о своих проблемах заявляет и шиитская община, требующая от правительства активизации борьбы с членами «спящих ячеек» террористических организаций и их сторонниками из суннитов. Они хотят, чтобы сады, в которых укрываются боевики, были уничтожены.

Operation against Islamic State launched in Diyala #Iraq https://t.co/3FNViLUSJd — GeoPioneer Geopolitical Report (@GeoPioneerInc) November 3, 2021

По словам официальных лиц, сейчас в регионе наблюдается спокойная обстановка.

«Ситуация остается стабильной в течение последних двух дней, поскольку силы безопасности были активно развернуты на месте событий и вокруг него», — сообщил изданию The National исполняющий обязанности мэра Мукаддадии Хатам аль-Тимими.

Однако он также отметил, что до возвращения ставших беженцами граждан в свои дома должно пройти некоторое время.

«Сначала нам нужно примирение на уровне общин и провести проверку безопасности», — заявил глава населенного пункта.

Парламентарии о кризисе

Впрочем, власти Ирака намерены добиться справедливости и наказать террористов.

«Эти преступники хотят вновь разжечь межрелигиозную войну, чтобы отомстить и контролировать земли, деревни и дома путем перемещения их жителей», — заявил суннитский политик Хамис аль-Ханджар, глава партии «Азим», получившей 12 мест в парламенте страны по итогам последних выборов.

В разговоре с ним о необходимости остановить эскалацию насилия и поймать террористов высказался и другой чиновник — Сайед Хазин аль-Араджи, представитель шиитского священнослужителя Муктады ас-Садра, партия которого получила больше всего мест в парламенте (более 70).

«Кровь мучеников не будет пролита напрасно», — заявил он.

Также Аль-Араджи отметил, что силам безопасности необходимо провести тщательное расследование и выплатить денежную компенсацию семьям убитых и пострадавшим в ходе октябрьского теракта.

Он убежден, что для Ирака сейчас очень большое значение имеет добровольческое движение. И, исходя из этого, аль-Араджи предложил привлечь к дежурству на контрольно-пропускных пунктах в Дияле местных жителей.

Глава «Азима» в свою очередь указал на то, что порядка 450 суннитов уже готовы присоединиться к правительственным силам безопасности, а отдельные граждане выразили намерения встать на защиту своих общин от любых нападений.

Федеральное агентство новостей /

В течение десятилетий сунниты и шииты в провинции Дияла мирно сосуществовали, однако в 2003 году, после вторжения США и свержения режима Саддама Хуссейна, ситуация резко изменилась. Отдаленные районы и города стали очагами межконфессиональной вражды, которую поддерживали сторонники радикальных террористических группировок.

Багдад до сих пор не может взять ситуацию под контроль, а на фоне частичного вывода сил США из региона положение иракских властей становится все более тяжелым. Все это не позволяет окончательно ликвидировать боевиков «Исламского государства», продолжающего свою преступную деятельность в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.