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«Русский стандарт»: граждане стали вносить больше денег через банкоматы

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 16:56
Экономика
«Русский стандарт»: граждане стали вносить больше денег через банкоматы
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 4 ноября. Исследование кредитной организации «Русский стандарт» говорит об изменениях в пополнении и снятии россиянами средств через банкоматы, передает РИА Новости.

Жители России по результатам трех кварталов текущего года начали снимать и вносить через банкоматы более крупные суммы наличных, чем ранее, указывают эксперты банка.

«Русский стандарт» проанализировал обезличенные операции в сети банкоматов финансовой организации на протяжении I, II и III кварталов этого года, сравнив их с итогами такого же периода 2020 года.

«По данным банка, за три квартала 2021 года относительно января-сентября 2020 года средний чек снятия вырос на 17% и составил 26 243 рубля, а внесения – на 12% и составил 10 394 рубля. По-прежнему в приоритете у россиян внесение, а не снятие наличных через банкоматы. Соотношение по количеству операций за три квартала 2021 года – 76% на внесение и 21% на снятие», — делятся статистическими выкладками аналитики.

Россияне предпочитают пополнять счета через банкоматы, а не снимать с них средства потому, что они чаще начинают пользоваться безналичными переводами средств, объясняют разницу в популярности внесения и снятия денег банковские эксперты. Это также дополнительно подтверждается исследованием «Райффайзенбанка».

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банкоматы исследование наличные русский стандарт
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